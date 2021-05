Dudziak: HSV-Zukunft trotz Suspendierung?

Für Jeremy Dudziak ist die Tür beim Hamburger SV trotz seiner Suspendierung noch offen. „Jeremy ist ein begnadeter Fußballer, der zu seinen Fehlern stehen muss. Aber es ist kein Weltuntergang. Wir reden von einem noch jungen Spieler. Aber jetzt ist die Geschichte vorbei. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass er beim HSV eine Zukunft hat“, erklärte Interimscoach Horst Hrubesch auf der heutigen Pressekonferenz.

Hrubesch hatte den 25-jährigen Mittelfeldspieler nach wiederholtem Zuspätkommen aus dem Mannschaftskader gestrichen sowie aus dem Quarantäne-Trainingslader geworfen. Ein vorzeitiger Abschied von Dudziak, der noch bis 2022 an den HSV gebunden ist, steht im Raum. „Egal, ob Jerry hierbleibt oder woanders ist. Er muss in der kommenden Saison Vollgas geben und seine Qualitäten ausspielen. Sachen, die uns und ihm geschadet haben, muss er dann weglassen“, so Hrubesch.