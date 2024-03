Mata hat noch nicht genug

Juan Mata hat auch im Alter von 35 Jahren noch nicht vor, seine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. „Nein, ich habe nicht mit dem Fußball aufgehört und denke auch nicht darüber nach, in den Ruhestand zu gehen. Ich halte mich in London fit“, sagt der derzeit vereinslose Offensivspieler aus Spanien im Gespräch mit der ‚as‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seine Profikarriere begann Mata einst beim FC Valencia, dann verbrachte er beim FC Chelsea und bei Manchester United insgesamt elf Jahre in der Premier League. Es folgte 2022/23 eine Saison bei Galatasaray, danach ein knappes halbes Jahr bei Vissel Kobe. Anfang Februar lief der Vertrag aus, seitdem wartet Mata auf das passende Angebot. Über einen möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien sagt der Weltmeister von 2010: „Ich weiß es nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden, alles hängt von den Rahmenbedingungen ab.“