Gvardiol kommentiert Duell mit Messi

Josko Gvardiol hat über sein denkwürdiges Aufeinandertreffen mit Lionel Messi gesprochen. „Es war eine besondere Erfahrung, obwohl ich schon auf Klubebene gegen ihn gespielt habe. Aber in der Nationalmannschaft spielt er komplett anders. Ich bin trotz der Niederlage froh, denn ich weiß, gegen welchen Spieler ich da gespielt habe“, so der kroatische Innenverteidiger auf der Pressekonferenz vor dem WM-Spiel um Platz drei gegen Marokko (Samstag, 16 Uhr), „eines Tages werde ich meinen Kindern erzählen, dass ich Messi, den besten Spieler, der jemals gespielt hat, für 90 Minuten verteidigt habe.“

Gvardiol wurde vor dem 0:3 im Halbfinale gegen Argentinien als einer der besten Verteidiger der WM gefeiert. Gegen die Albiceleste ging der 20-Jährige dann in einen denkwürdigen Zweikampf mit Messi: Von der Mittellinie an bearbeitete Gvardiol den Superstar, bekam ihn aber nicht zu fassen. Messi setzte sich mit einem Weltklasse-Dribbling durch, umkurvte den Verteidiger von RB Leipzig dann im Strafraum und legte so das 3:0 der Argentinier durch Julián Álvarez vor.

