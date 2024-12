Vertragspoker: Musialas Weihnachtswunsch

Zum Ende der Saison 2022/23 sorgte Jamal Musiala beim FC Bayern dafür, dass die Münchner noch in letzter Minute Borussia Dortmund die deutsche Meisterschaft aus der Hand reißen konnten. In der Vorstellung der Münchner Verantwortlichen war das nur einer von vielen Höhepunkten, die der 21-Jährige in seiner noch langen Bayern-Karriere noch erleben wird.

Zuletzt stockte der Vertragspoker zwischen beiden Parteien ein wenig. Das geplante Weihnachtsgeschenk für die Fans bleibt aller Voraussicht nach aus. Musiala erklärte zuletzt, warum es noch hakt: „Es sind viele Dinge, auf die ich achte. In Summe müssen sich einfach alle Parameter, die zu dieser großen Entscheidung für mich beitragen, gut und richtig anfühlen.“

Grundsätzlich wünscht sich der Offensivspieler einen guten Ausgang für beide Seiten, wie er nun im Interview mit der ‚Süddeutschen Zeitung‘ betont: „Hoffen wir’s. Die Gespräche laufen, mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Der Plan der Bosse, ihn zum langfristigen Gesicht des Klubs zu machen, ehrt den Youngster: „Das ist eine Ehre, Bayern ist einer der größten Klubs der Welt. Für mich geht es darum, Spaß zu haben, zu arbeiten, weiter besser zu werden, hoffentlich Spiele und Titel zu gewinnen, aber mir auch nicht zu viel Druck zu machen.“