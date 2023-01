Fortuna: Allofs offen für Kownacki-Angebote

Klaus Allofs kann sich einen vorzeitigen Verkauf von Torjäger Dawid Kownacki vorstellen. Auf ein entsprechendes Angebot für den im Sommer ablösefreien Stürmer würde der Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf reagieren, wie er gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ sagt: „Wenn wir tatsächlich in so eine Situation kommen würden, dann müssen wir uns damit seriös auseinandersetzen.“ Kownackis Abgang nach der Saison ist bereits seit einiger Zeit besiegelt. Mehrere Klubs aus der Bundesliga haben Interesse.

Für den Zweitligisten ein katastrophales Szenario. 2020 hatte die Fortuna 6,8 Millionen Euro für den 25-jährigen Polen hingeblättert. Kownackis Abschied im Sommer ist daher neben dem sportlichen Verlust (bisher zwölf Scorerpunkte in 17 Ligaspielen) auch ein wirtschaftlicher. „Wir sind ja jetzt nicht in der Situation, dass wir einen Spieler um jeden Preis halten können. Aber dann müssten wir ja auch Ersatz in der Hinterhand haben“, sagt Allofs weiter. Auch für WM-Fahrer Ao Tanaka (24) könnten Angebote reinflattern. Allofs sehe jedoch „im Moment überhaupt keine Konstellation, dass sie uns beide verlassen“.

