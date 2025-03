Schalke bei Karius chancenlos?

Der FC Schalke 04 hält im Vertragspoker mit Loris Karius wohl nicht die besten Karten in der Hand. Sollte ein italienischer Profiverein dem 31-jährigen Keeper ein konkretes Angebot vorlegen, würden die Königsblauen aller Voraussicht nach den Kürzeren ziehen, berichtet die ‚WAZ‘.

Hintergrund ist, dass Karius mit seiner Familile in Mailand wohnt und sich entsprechende Engagements anbieten würden. Bleiben die Offerten jedoch aus, scheint eine Weiterbeschäftigung in Gelsenkirchen wahrscheinlich. An S04 ist der frühere deutsche U-Nationaltorwart, der sich jüngst auf Schalke zur Nummer eins mauserte, bis zum Sommer vertraglich gebunden.