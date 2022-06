De Jong vor Mexiko-Wechsel?

Luuk de Jong vom FC Sevilla scheint es nach Zentralamerika zu ziehen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der Angreifer dem mexikanischen Erstligisten Deportivo Toluca zugesagt. Der Transfer soll demzufolge mit einer Ablöse von fünf Millionen Euro über die Bühne gehen.

Zuletzt war der 31-Jährige als Leihspieler für den FC Barcelona im Einsatz. Für den FC Sevilla traf er in 94 Pflichtspielen 19 Mal. Am meisten in Erinnerung bleiben werden seine beiden Treffer im Europa League-Finale 2019/20 gegen Inter Mailand (3:2).