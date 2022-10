Pherai begründet BVB-Abschied

Immanuel Pherai hat die Gründe für seinen Abschied von Borussia Dortmund dargelegt. Im Interview mit ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ sagt der Mittelfeldspieler von Eintracht Braunschweig: „Ich wollte mich nicht noch einmal verleihen lassen. In Zwolle habe ich damit keine guten Erfahrungen gemacht. Mir war wichtig, dass ich auf höchstmöglichem Niveau regelmäßig spiele. Nur so entwickele ich mich weiter.“

Ein weiterer Grund für den Abschied vom BVB war der Trainerwechsel: „Nachdem Marco Rose beim BVB entlassen wurde und ich das Angebot von Braunschweig hatte, habe ich mich mit Michael Schiele getroffen. Er hat mir in den Gesprächen das Gefühl vermittelt: Wenn ich gut arbeite, dann werde ich auch spielen. Das hat mich überzeugt.“ In Braunschweig konnte Pherai bereits zehn Scorerpunkte in 13 Partien sammeln. Der 21-jährige Niederländer ist zufrieden mit dem Wechsel: „Es hat sich als die richtige Entscheidung herausgestellt.“