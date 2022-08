Nächster Premier League-Klub will Aouar

Der Wechsel von Houssem Aouar zu Nottingham Forest schien nur noch Formsache, da schaltet sich ein weiterer englischer Klub in das Rennen um den französischen Mittelfeldspieler ein. Laut der ‚L‘Équipe‘ bemüht sich nun auch Crystal Palace um die Dienste des 24-Jährigen von Olympique Lyon.

Zuletzt kursierten Berichte, dass sich Aouar bereits mit den Tricky Trees über einen Fünfjahresvertrag einig sei und die Klubs nur noch eine Ablöse aushandeln müssten. Lyon fordert demnach 15 Millionen Euro, während Nottingham rund zehn Millionen Euro plus Boni bietet. Ein erfolgreiches Eingreifen der Eagles in den Transferpoker scheint also nicht ausgeschlossen.