Kane bestätigt: „Bleibe bei Tottenham“

Harry Kane bleibt Tottenham Hotspur erhalten. Via Social Media teilt der Superstar mit: „Ich werde bei Tottenham bleiben und mich zu 100 Prozent darauf konzentrieren, dem Team zum Erfolg zu verhelfen.“

Vorausgegangen waren monatelange Wechselspekulationen. Mit Manchester City war ein Interessent bereit, einen immensen dreistelligen Millionenbetrag für den 28-jährigen England-Kapitän zu zahlen, doch die Spurs um Boss Daniel Levy blieben hart.

Am Sonntag gab Kane dann beim 1:0-Sieg bei den Wolverhampton Wanderers sein Saisondebüt nach Fitnessrückstand. „Es war unglaublich, den Empfang der Spurs-Fans zu sehen“, freut sich der Mittelstürmer. Kanes Vertrag in Nordlondon läuft noch bis 2024.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1