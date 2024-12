Alles hängt an Davies: Bayern-Spur zu Hernández wieder heiß

Die bislang noch ausbleibende Vertragsverlängerung von Alphonso Davies beim FC Bayern bringt die Verantwortlichen an Säbener Straße selbstverständlich dazu, mögliche Alternativszenarien durchzuspielen. Während der Kanadier die Option Nummer eins für Sportvorstand Max Eberl bleibt, muss man sich beim Rekordmeister aber auch für einen potenziellen Abgang des 24-Jährigen wappnen.

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ bringt diesbezüglich erneut Theo Hernández als Kandidaten bei den Bayern ins Spiel. Der Linksverteidiger steht beim AC Mailand vor einer ungewissen Zukunft. Während sein Berater auf einen Verbleib hofft und in den Medien kundtut, dass sein Klient gerne bei den Rossoneri verlängern will, häufen sich in den italienischen Medien Berichte darüber, dass Milan den Franzosen durchaus verkaufen würde. Bis 2026 ist Hernández noch in Mailand gebunden.

Das Geschehen rund um Hernández und Milan werde von München aus beobachtet, so die Tageszeitung. Die Bayern seien bereit, zuzuschlagen, falls sie Davies verlieren sollten. Wenn das Angebot stimmt, könnte der 36-malige Nationalspieler sogar schon im Winter die Zelte in Mailand abbrechen. Bis zu 50 Millionen Euro rechnen sich die Mailänder Fußballfunktionäre aus. Beim FC Bayern wird man den robusten Franzosen aber eher mit Blick auf den Sommer im Auge behalten.