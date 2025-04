BVB-Zauber beim CL-Aus | zweimal Note 1

Wenn man mit der Hypothek von vier Toren in ein Rückspiel geht, ist eines klar: Es braucht ein frühes Tor. Genau mit dieser Marschrichtung ging Borussia Dortmund im heimischen Signal Iduna Park gegen den FC Barcelona zu Werke, erspielte sich bereits in den ersten zehn Minute einige Großchancen und wurde in der elften durch den verwandelten Elfmeter von Serhou Guirassy belohnt.

Der BVB blieb dran und setzte immer wieder Nadelstiche gegen ein Barça, das komplett überrumpelt wirkte. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe die Katalanen ihre Fassung wiederfanden und selbst wieder aktiver am Spielgeschehen teilnahmen. Getragen von über 80.000 Zuschauern blieben die Hausherren aber voll in der Partie, die durchaus gefährlichere Mannschaft und gaben das Heft des Handelns nie aus der Hand.

Frühes BVB-Tor, schneller Konter

Und was hilft, wenn zu Beginn der zweiten Hälfte immer noch drei Tore aufzuholen sind? Klar, frühere Tore. Nachdem der BVB gleich zu Beginn einige Großchancen ausließ, war es in der 49. Minute erneut Guirassy, der den Dortmunder Fußballtempel mit seinem 2:0 anzündete. Dieses Mal blieben die Gäste voll in der Partie und kamen durch ein Eigentor von Ramy Bensebaini zum Anschlusstreffer.

Als die Hoffnung auf das Wunder sowie die Körner der BVB-Profis mehr und mehr zur Neige gingen, zündete Julien Duranvill auf der rechten Seite ein Feuerwerk, das Guirassy mit seinem dritten Treffer vollendete. Die zwei notwendigen weiteren Tore sollten aber nicht mehr fallen.

Torfolge

1:0 Guirassy (11.): Adeyemi steckt in den Sechzehner durch auf Groß, der klar von Szczesny gelegt wird. Nach kurzer Video-Intervention ist klar, der Dortmunder Mittelfeldspieler kam nicht aus der verbotenen Zone. Den fälligen Elfer chippt Guirassy lässig unter den Querbalken.

2:0 Guirassy (49.): Eine Mehrfach-Chance der Borussia mündet in einem Eckball. Die Hereingabe von Groß wird länger und länger und wird von Bensebaini mit vollem Einsatz im Spiel gehalten. Guirassy muss mittig vor dem Tor den Ball nur noch über die Linie köpfen.

2:1 Bensebaini (54./ET): Koundé spielt auf dem rechten Flügel einen starken Ball auf López, der direkt flach und scharf in den Sechzehner flankt. Ausgerechnet der bockstarke Bensebaini verlängert den Ball unglücklich ins eigene Tor.

3:1 Guirassy (76.): Der eingewechselte Duranville kratzt den Ball auf rechts von der Außenlinie, tankt sich durch und flankt in den Sechzehner. Die Klärungsaktion von Araújo bleibt in Guirassys Füßen hängen, der kein Problem hat, den Hattrick zu schnüren.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt:

65‘ Gio Reyna (4) für Nmecha

65‘ Julien Duranville (2) für Beier

77‘ Julian Brandt für Couto

77‘ Jamie Gittens für Adeyemi