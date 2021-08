Zirkzee wechselt nach Anderlecht

Der RSC Anderlecht sichert sich für eine Saison die Dienste von Joshua Zirkzee. Wie der belgische Spitzenklub offiziell vermeldet, wird der Mittelstürmer vom FC Bayern bis zum Ende der Spielzeit ausgeliehen. Eine Kaufoption ist laut Angaben der Münchner nicht Teil der Vereinbarung.

Es ist Zirkzees nächster Anlauf außerhalb von Deutschland. In der vergangenen Rückrunde lief der 20-jährige Niederländer für Parma Calcio auf, kam dort allerdings nur auf vier Pflichtspiele. Ungleich mehr sollen nun im Anderlecht-Trikot folgen. Es dürfte Zirkzees letzte Chance sein, um sich für Einsätze bei Bayern zu empfehlen. Sein Vertrag in München ist noch bis 2023 datiert.

Z is voor Zirkzee. From Bayern to Brussels: bienvenue, Joshua. 🇳🇱 Read more at https://t.co/PlnzoWu4o1 pic.twitter.com/krcHlfNQkq