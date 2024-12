„Zweifel in den Gremien“: Top-Kandidat beim HSV aus dem Rennen

Welcher Trainer den Hamburger SV in der laufenden Saison zum Wiederaufstieg in die Bundesliga führen soll, ist offen. Merlin Polzin bekommt am Sonntag (13:30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 die Möglichkeit, weiter Pluspunkte für eine dauerhafte Beförderung auf den Cheftrainersessel zu sammeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Konkurrenz von Bruno Labbadia muss Polzin laut ‚kicker‘ derweil nicht mehr rechnen. Der 58-Jährige ist dem Bericht zufolge „aus dem Rennen“. Das Fachmagazin nennt als Begründung die Ausdehnung der Interimstätigkeit von Polzin. In der vergangenen Woche hätte Sportvorstand Stefan Kuntz noch die Chance auf Labbadias Unterschrift gehabt.

Der ‚kicker‘ spekuliert zudem, „Zweifel in den Gremien“ beim HSV hätten dafür gesorgt, dass man bei Labbadia nicht Nägel mit Köpfen machte. Sollte es Polzin gelingen, am Sonntag drei Punkte einzufahren und die Hamburger weiter im Aufstiegsrennen zu festigen, könnte sich die Entscheidung noch als echter Glücksgriff erweisen.