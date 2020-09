Medien: Dembélé vor United-Wechsel

Ousmane Dembélé steht laut spanischen Medienberichten vor einem Wechsel zu Manchester United. Nach Informationen der ‚as‘ ist ein Transfer auf die Insel greifbar: Der FC Barcelona sei bereit, den französischen Flügelstürmer für 50 bis 60 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Dembélé war vor drei Jahren aus Dortmund gekommen, rund 140 Millionen Euro flossen bislang inklusive Bonuszahlungen. Überzeugen konnte der 23-Jährige in Barcelona nur selten, sorgte zudem immer wieder mit Undiszipliniertheiten abseits des Platzes für Ärger.

Mit den Dembélé-Einnahmen wollen die klammen Katalanen unterdessen den Transfer von Ronald Koemans Wunschspieler Memphis Depay stemmen. Für den 26-jährigen Offensivspieler will Olympique Lyon 25 Millionen Euro sehen. Eine Summe, die Barca bislang nicht aufbringen konnte.

Und die Zeit drängt, Lyon-Präsident Jean Michel Aulas kündigte gegenüber ‚Téléfoot‘ an: „Die Spieler, die bis Freitag nicht gegangen sind, werden bleiben.“

Dembélé könnte nach dem geplatzten Wechsel von Jadon Sancho in der Tat die kostengünstigere Alternative für United sein. In Barcelona haben andere Offensivkräfte ein besseres Standing als der Franzose, man würde den Ex-Dortmunder wohl ziehen lassen. Erwähnenswert allerdings: Die Dembélé-Meldung kommt nicht von der katalanischen Presse, sondern von der Real Madrid-nahen Zeitung ‚as‘ – vorerst gilt es also abzuwarten, ob sich die Gerüchte um einen England-Wechsel erhärten. Denn Spekulationen um einen Dembélé-Abschied aus Barcelona gibt es nicht zum ersten Mal.