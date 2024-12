Arsenal: Artetas falsches Versprechen an Sterling

Trainer Mikel Arteta will Raheem Sterling mehr Spielzeit einräumen. Im Vorfeld des heutigen 0:0-Unentschiedens gegen den FC Everton sagte der spanische Coach (zitiert via ‚Sky Sports‘): „Es war hart und auch für mich sehr schwierig zu akzeptieren, dass ich ihm nicht mehr Einsatzzeit gegeben habe. Ich würde ihn gerne viel öfter spielen lassen, weil ich glaube, dass er das Team sehr positiv beeinflussen kann. Er ist sehr gut in der Kabine und brennt darauf, spielen zu dürfen.“

Sterling kommt auf lediglich 146 Einsatzminuten in der Premier League. Auch in der Champions League fielen für den 30-jährigen Offensivspieler bisher nur 39 Minuten ab. Dabei wurde der Angreifer vom FC Chelsea ausgeliehen, um den Kader der Gunners noch einmal entscheidend zu verstärken. Ein Unterschiedsspieler ist der 82-fache englische Nationalspieler so aber nicht. Dass Arteta nicht zwingend hinter seinem Wort steht, zeigt das heutige Remis gegen Everton. Sterling saß gegen die Toffees über die vollen 90 Minuten auf der Bank.