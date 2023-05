Hertha: Bleibt Scherhant in der Bundesliga?

Derry Scherhant könnte auch in der nächsten Saison in der ersten Liga spielen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigen mehrere Bundesligisten Interesse am 20-jährigen Stürmer von Hertha BSC. Die Berliner würden das Talent aber gerne halten.

Scherhant schaffte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison den Durchbruch bei den Hertha-Profis. Zehnmal stand er in der ersten Liga auf dem Feld und erzielte dabei ein Tor. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

