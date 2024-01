Nachfolger schon im BVB-Visier: Was wird aus Reus?

Wie lange wird Marco Reus noch im Trikot von Borussia Dortmund zu sehen sein? 34 Jahre hat der ehemalige Kapitän inzwischen auf der Uhr. Die prägende Rolle in der Offensive seiner Mannschaft spielt er nicht mehr. Zuletzt stand Reus zudem als vermeintlicher Gegner von Trainer Edin Terzic in den Schlagzeilen. All das wirft Fragen zu seiner Zukunft auf.

Die BVB-Verantwortlichen wollen im kommenden Sommer einen Reus-Erben verpflichten, berichtet die ‚Bild‘. In diesem Zusammenhang bringt die Boulevardzeitung Toptalent Can Uzun vom 1. FC Nürnberg ins Spiel und bestätigt damit die jüngste Meldung aus Spanien über Dortmunder Avancen.

Gut für Schwarz-Gelb: Der FC Bayern, dem von den spanischen Medien ebenfalls ein Interesse attestiert wurde, soll laut ‚Bild‘ nicht in der Verlosung sein. Ob sich Uzun am Ende wirklich für den BVB entscheidet? Zuletzt hieß es, der Youngster und seine Familie liebäugeln eher mit einem Transfer ins Ausland. Eine Entscheidung wird wohl nicht vor Februar fallen.

Bleibt Reus als Mentor?

Dass der 18-Jährige Nürnberg trotz eines Vertrags bis 2027 im Sommer verlässt, dürfte jedenfalls kaum zu verhindern sein. Im Gespräch ist eine Ablöse von zehn Millionen Euro. Der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella lockt Uzun dem Boulevardblatt zufolge bereits mit einer EM-Nominierung. Auch das unterstreicht seinen Wert.

Und Reus? Der 153-fache Bundesliga-Torschütze ist nur noch bis Sommer an die Schwarz-Gelben gebunden. Wie es dann weiter geht, ist noch nicht entschieden. Damit einher geht auch die Frage, ob der gebürtige Dortmunder als Mentor seines eigenen Nachfolgers an Bord bleibt oder seine ruhmreiche BVB-Karriere beendet.