Abramovich sanktioniert: Transferverbot für Chelsea

Die englische Regierung hat Roman Abramovich wegen seiner Nähe zu Russlands Präsident und Kriegstreiber Wladimir Putin mit Sanktionen belegt. Wie der renommierte ‚Times‘-Journalist Martyn Ziegler berichtet, hat das auch immense Auswirkungen auf den FC Chelsea, der zum Besitz von Abramovich gehört.

Demnach dürfen die Blues vorerst keine Transfers mehr tätigen oder Verträge mit Spielern verlängern. Letzteres hat zum Beispiel zur Folge, dass der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger (29, Vertrag läuft aus) im Sommer nach aktuellem Stand ablösefrei wechseln wird.

Zudem darf Chelsea keine Fanartikel und keine Tickets für seine Spiele verkaufen. Nur noch Dauerkarteninhaber sollen die Partien an der Stamford Bridge für absehbare Zeit besuchen dürfen. Darüber hinaus wird der von Abramovich forcierte Verkauf des CFC ausgesetzt.

Massive news: Roman Abramovich sanctioned. All UK assets frozen. Chelsea can still operate under a special licence but sale now on hold. Club will not be allowed to sell any more tickets - only season ticket holders can go to games for the foreseeable future.