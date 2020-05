Wolfsburg muss kleinere Brötchen backen

Beim VfL Wolfsburg geht man nicht davon aus, dass in diesem Sommer größere Sprünge auf dem Transfermarkt möglich sind. „Da sehe ich große Fragezeichen, unser Haushalt gibt es nicht her“, klagt Sportchef Jörg Schmadtke gegenüber dem ‚kicker‘.

Dabei ist eigentlich klar, in welchem Mannschaftsteil der Schuh drückt. „Uns fehlen rund 20 Tore“, sagt Schmadtke mit Blick auf die mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive. Das kolportierte Interesse an Jhon Cordoba (27) vom 1. FC Köln sei allerdings im Sande verlaufen.