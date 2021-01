Köln: Meré bei Cádiz auf der Liste

Für Jorge Meré vom 1. FC Köln könnte sich unter Umständen doch noch der Traum von einer Rückkehr nach Spanien erfüllen. Wie die südspanische Regionalzeitung ‚La Voz‘ berichtet, steht der Innenverteidiger beim FC Cádiz auf dem Wunschzettel. Der spanische Erstligist müsste allerdings erst noch Spieler abgeben, um einen Transfer zu realisieren.

Meré steht seit 2017 in der Domstadt unter Vertrag. Laut dem ‚Express‘ ist es aber ein offenes Geheimnis, dass der Spanier gerne wieder in La Liga auflaufen würde und den Wechselwunsch bei seinem Arbeitgeber bereits hinterlegt hat. Die Kölner planen allerdings die Rückrunde mit dem 23-Jährigen.

„Es ist gut, dass er da ist, wir brauchen ihn noch“, gab Trainer Markus Gisdol am vergangenen Wochenende zu Protokoll. Wurde Meré zu Saisonbeginn noch fast gar nicht berücksichtigt, stand er bei fünf der vergangenen sieben Pflichtspiele in der Kölner Startelf. Sein Arbeitspapier am Rhein läuft noch bis 2023.