Bellingham-Poker immer heißer: SGE empfängt, BVB kontert

Dass der Poker um Jobe Bellingham immer mehr an Fahrt aufnimmt, wurde im Laufe des heutigen Montags noch einmal deutlich, als dessen Reise nach Frankfurt durchsickerte. Nachdem der Mittelfeldspieler des AFC Sunderland zur Mittagszeit in der Bankenmetropole landete, rollten die Adlerträger den roten Teppich für den Youngster aus.

Abgeholt wurden der 19-Jährige und seine Eltern von SGE-Lizenzspielerchef Christoph Preuß höchstpersönlich, so berichtet es ‚Sky‘. Im Anschluss zeigte Markus Krösches Team Bellingham unter anderem die Stadt, das Stadion und die SGE-Geschäftsstelle. Darüber hinaus wurde dem Engländer auch der sportliche Plan mit ihm aufgezeigt. Aufgrund der Bemühungen rechnet man sich intern bei den Adlerträgern inzwischen gute Chancen aus. Doch auch Borussia Dortmund hat die großen Geschütze aufgefahren und längst nicht das Handtuch geworfen.

Watzke eingeschaltet

Denn wie der Bezahlsender weiter berichtet, flog der BVB am gestrigen Sonntag zum bereits zweiten Mal nach England zur Familie Bellingham. Dieses Mal an Bord: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Die Borussia hatte schon vor einigen Tagen Spordirektor Sebastian Kehl, Trainer Niko Kovac und Geschäftsführer Lars Ricken in den englischen Norden zur Überzeugungsarbeit geschickt. Nun sollte Watzke mit seinem Besuch dem heutigen Trip nach Frankfurt entgegenwirken. Weiterhin glauben auch die Schwarz-Gelben an ihre Chance bei Bellingham.

Eine Entscheidung hat der Youngster nach wie vor nicht getroffen. Klar ist aber, dass der jüngere Belligham-Bruder künftig in der Champions League auflaufen will. Damit können sowohl der BVB als auch die Eintracht locken – RB Leipzig dagegen mit gar keinem internationalen Wettbewerb. Aufgrund dieser Tatsache sind die Sachsen inzwischen klarer Außenseiter im Dreikampf, der wohl auf ein Duell hinausläuft. Noch hat RB ‚Sky‘ zufolge keine konkrete Absage erhalten, doch die Ausgangslage dürfte klar gegen Leipzig sprechen. Stattdessen deutet alles auf eine Entscheidung zwischen dem BVB und der Eintracht hin.