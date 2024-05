Fünfter Neuzugang: Heidenheim holt Mittelstürmer Breunig

Die Heidenheimer Saison hätte kaum besser laufen können. Der Aufsteiger aus Schwaben erlebte eine erste Bundesligasaison wie im Rausch – Heimsieg gegen den FC Bayern München inklusive. Der Lohn für die starken Leistungen war der sehr frühzeitige Klassenerhalt und sogar eine Qualifikation für die Europa Conference League liegt noch im Bereich des Möglichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die zweite Saison in der höchsten deutschen Spielklasse schraubt der Verein nun weiter am Kader. Aus der U23 des SC Freiburg kommt im Sommer Maximilian Breunig ablösefrei an die Brenz. Der ehemalige U19-Nationalspieler lief in der aktuellen Saison 24 Mal für die Zweitvertretung der Breisgauer auf und erzielte dabei für den bereits feststehenden Absteiger aus der 3. Liga starke elf Treffer. Er erhält einen Vertrag bis 2027.

Lese-Tipp

Freiburg-Stürmer vor Wechsel nach Heidenheim

Breunig stammt aus der Jugend der Würzburger Kickers und war 2022 zum SC Freiburg gewechselt. In der kommenden Saison soll er die Offensive von Trainer Frank Schmidt unterstützen. „Wir freuen uns sehr, dass Maximilian unseren FCH ab diesem Sommer verstärkt. In der laufenden Saison hat er seine Treffsicherheit mit elf Toren in der 3. Liga bewiesen. Zudem war er immer wieder Teil der Bundesligamannschaft des SC Freiburg und kann mittlerweile auch schon zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga vorweisen“, lässt sich FCH-Sportchef Robert Strauß zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-Jährige ist bereits Neuzugang Nummer fünf. Die Heidenheimer verpflichteten bereits Julian Niehues (23/Kaiserslautern), Mathias Honsak (27/Darmstadt), Luca Kerber (22/Saarbrücken) und Sirlord Conteh (27/Paderborn).