BVB gibt Dahoud-Diagnose bekannt

Borussia Dortmund muss vorerst auf Mahmoud Dahoud verzichten. Wie der BVB mitteilt, hat sich der Mittelfeldspieler bei der gestrigen Champions League-Partie gegen Sporting Lissabon (1:0) eine Innenbandüberdehnung im linken Knie zugezogen.

Zur genauen Ausfalldauer macht Dortmund keine Angaben. Dahoud wurde am Dienstagabend bereits nach acht Minuten ausgewechselt. Der 25-Jährige stand bis dato in allen zehn Pflichtspielen der neuen Saison in Marco Roses Startformation.