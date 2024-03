Bericht: Fünf BVB-Stars auf der Abschussliste

Von einem geplanten Umbruch will man bei Borussia Dortmund eigentlich nichts wissen. Dennoch ist davon auszugehen, dass ein rein nummerisch recht großer Teil des Kaders ausgetauscht wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Abseits der Wackelkandidaten Mats Hummels (35), Marco Reus (34) oder auch Donyell Malen (25) hat man beim BVB offenbar eine Liste erstellt, auf der fünf Namen auftauchen von Spielern, die entbehrlich sind. Nach Informationen der ‚Bild‘ sollen sie „den Laufpass erhalten“.

Lese-Tipp

Nagelsmann-Zukunft: Zwei Optionen vom Tisch?

Laut dem Boulevardblatt handelt es sich um die Angreifer Youssoufa Moukoko (19) und Sébastien Haller (29), Linksverteidiger Ramy Bensebaini (28) sowie die beiden Sechser Salih Özcan (26) und Emre Can (30).

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Kapitän dürfte ein Verkauf allerdings nur dann zum Thema werden, sollte Edin Terzic seinen Cheftrainer-Posten räumen müssen. So oder so, einschneidende Änderungen in Sachen Personal stehen an, auch wenn man beim BVB so ungerne das U-Wort in den Mund nehmen möchte.