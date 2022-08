Bochum holt HSV-Keeper

Der VfL Bochum steht laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ vor der Verpflichtung von Marko Johansson. Den 24-jährigen Torhüter zieht es per Leihe bis zum Saisonende in den Ruhrpott. Beim Hamburger SV steht Johansson noch bis 2025 unter Vertrag.

An der Elbe ist der Schwede außen vor, in den Spieltagskader schaffte er es in dieser Saison noch nicht. Bochum reagiert mit dem Johansson-Transfer auf den monatelangen Ausfall von Ersatztorhüter Paul Grave (21). Stammkraft dürfte weiterhin Manuel Riemann (33) bleiben.