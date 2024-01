„Kompliment“: Trippier spricht über geplatzten Bayern-Wechsel

Newcastle Uniteds Rechtsverteidiger Kieran Trippier (33) hat über seinen geplatzten Wechsel zum FC Bayern gesprochen. Gegenüber der ‚BBC‘ erklärte der englische Nationalspieler nach dem Sieg im FA Cup-Spiel über den FC Fulham (2:0) am gestrigen Samstag: „Es ist vorbei. Ich bin dem Verein verbunden, sie haben viel für mich getan und ich möchte etwas zurückgeben. In meinem Alter kann ich es (das Interesse der Bayern, Anm. Red.) nur als Kompliment auffassen. Ich bin jetzt hier und will alles für Newcastle geben. […] Ich bin erfahren und versuche, den ganzen Lärm auszublenden.“

Trippier war in den vergangenen Tagen ein heißer Kandidat beim FC Bayern. Die vakante Stelle hinten rechts besetzte der Rekordmeister am heutigen Sonntag schließlich mit Sacha Boey (23), der für bis zu 35 Millionen Euro von Galatasaray kommt und einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat.