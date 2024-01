Hohe Ablöse: Bayern verpflichtet Boey

Der FC Bayern hat Sacha Boey unter Vertrag genommen. Bei den Münchnern unterschreibt der 23-jährige Rechtsverteidiger bis 2028. An Galatasaray zahlt Bayern knapp 30 Millionen Euro Ablöse, hinzu kommen fünf Millionen Euro an möglichen Boni. Gestartet war der Bundesligist angeblich noch mit einem 15-Millionen-Angebot. An den amtierenden türkischen Meister war Boey bis 2025 gebunden.

Der ehemalige französische U-Nationalspieler war 2021 für rund eine Million Euro von Stade Rennes nach Istanbul gewechselt, stand im Gala-Trikot über 80 Mal auf dem Feld – unter anderem im Herbst in den Champions League-Gruppenspielen gegen Bayern.

Alternative zu Trippier und Mukiele

Intensiv befasste man sich in München unter anderem auch mit Kieran Trippier (33/Newcastle United) und Nordi Mukiele (26/Paris St. Germain) als Optionen für hinten rechts. Nach teils komplizierten Verhandlungen ist die Wahl nun auf Boey gefallen.

Sportdirektor Christoph Freund äußert sich wie folgt über den Neuzugang: „Sacha Boey ist ein sehr schneller und physisch starker Rechtsverteidiger, der in jedem Spiel viele Kilometer zurücklegt und keinen Zweikampf scheut. Er war bei Galatasaray Istanbul ein absoluter Publikumsliebling, hat sich über die Jahre sehr gut entwickelt, bringt Champions League-Erfahrungen mit und wurde in der vergangenen Saison mit Galatasaray Istanbul Meister. Er wird unsere Qualität in der Defensive erhöhen.“