BVB-Aufstellung: Tullberg bringt zwei Neue

Gegen Shakhtar Donetsk geht es für Borussia Dortmund in erster Linie darum, endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu sammeln. Zwar ist ein Einzug in die Top8 der Champions League und damit ein sicherer Achtelfinalplatz rechnerisch noch möglich, das Szenario ist jedoch eher unwahrscheinlich. Auch ein Taktieren ist angesichts der unübersichtlichen Konkurrenzsituation keine Option.

Neben dem langzeitverletzten Niklas Süle muss Interimstrainer Mike Tullberg auch im abschließenden Gruppenspiel zunächst auf den angeschlagenen Waldemar Anton verzichten, der in der Innenverteidigung erneut von Kapitän Emre Can ersetzt wird. Im Mittelfeld schmerzt die Bänderverletzung von Felix Nmecha, der zuletzt einige gute Leistungen ablieferte. Für den 24-Jährigen rückt Routinier Marcel Sabitzer in die Startelf. Für Pascal Groß kommt Maximilian Beier ins Team. Ansonsten vertraut Tullberg auf die gleiche Besetzung wie beim 2:2 gegen Werder Bremen am Wochenende.

Die BVB-Aufstellung