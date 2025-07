Besiktas löst Immobile-Vertrag auf

Ciro Immobile spielt nicht länger für Besiktas. Wie die Adler bekanntgeben, wird der bis 2026 gültige Vertrag des 35-jährigen Stürmers gegen eine Abfindung in Höhe von 2,625 Millionen Euro in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Der Ex-Dortmunder wird mit einem Engagement beim FC Bologna in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter