Liverpool-Talent Frauendorf spricht über Bayern & BVB

Melkamu Frauendorf kann sich durchaus vorstellen, künftig in der Bundesliga aufzulaufen. Das Talent vom FC Liverpool sagt im ‚Sport1‘-Interview bezüglich eines Engagements beim FC Bayern oder bei Borussia Dortmund: „Beides sind absolute Topklubs in Deutschland, man weiß nie wo die Reise hinführt.“ Vorerst wolle sich der 19-Jährige aber auf seinen Durchbruch bei den Profis der Reds konzentrieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2024 ist Frauendorf noch an Liverpool gebunden. Dementsprechend könnte sich in der Personalie zeitnah abzeichnen, wie sich die mittelfristige Zukunft des fünffachen U19-Nationalspielers gestaltet. Schon vor seinem Wechsel 2020 von der TSG Hoffenheim nach Liverpool zeigten zahlreiche weitere Topklubs Interesse am flexiblen Offensivspieler. Auch der FC Bayern buhlte damals um Frauendorf – ging aber bekanntlich leer aus.

Lese-Tipp

Sommer-Umbruch bei Liverpool: Zehn sollen gehen