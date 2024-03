Leipzig: Xavi verschiebt Zukunftsentscheidung

Xavi Simons will sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht mit seiner vertraglichen Zukunft befassen. Eine Entscheidung stehe jedenfalls noch aus, versichert der von Paris St. Germain an RB Leipzig verliehene Offensivmann gegenüber dem ‚kicker‘: „Ich bin jetzt wirklich auch auf Leipzig fokussiert. Ich möchte meine Gegenwart genießen, und meine Gegenwart ist Leipzig. […] Nach der Saison werden sich alle Parteien unterhalten und darüber diskutieren, wie es weitergeht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine echte Tendenz gibt es bislang nicht. Allerdings könnte PSG aufgrund des sich abzeichnenden Abschieds von Kylian Mbappé (25) auf Simons setzen. „Ich bin hier sehr glücklich, genieße meine Zeit und konzentriere mich auf das hier und heute. Ich denke jetzt aber wirklich noch nicht daran, was nächste Saison passieren könnte“, so der 20-jährige Niederländer, der in der aktuellen Saison schon acht Treffer und zwölf Vorlagen in 33 Spielen beigesteuert hat.