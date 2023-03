Schneller als Salah & CR7: Gent-Neuzugang Orban mit Rekord-Hattrick

Drei Tore in weniger als vier Minuten. Gift Emmanuel Orban von der KAA Gent hat etwas geschafft, was vor ihm nicht einmal Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo gelingen wollte. Der 20-jährige Nigerianer stellte am Mittwochabend einen neuen Rekord für den schnellsten jemals erzielten Hattrick in einem UEFA-Wettbewerb auf.

Bisher war Mohamed Salah Rekordhalter. Der Bestwert des Ägypters aus dem Oktober des vergangenen Jahres waren drei Treffer in sechs Minuten gegen die Glasgow Rangers (7:1). Cristiano Ronaldo benötigte für seinen schnellsten Dreierpack gegen Malmö FF (8:0) 2015 sogar elf Minuten, ebenso wie Robert Lewandowski gegen RB Salzburg (7:1) vor zwei Jahren. Orban stellt diese Stars alle in den Schatten.

Beim 4:1-Auswärtserfolg von Gent über Istanbul Basaksehir in der Europa Conference League machte der Mittelstürmer mit Pauken und Trompeten auch auf internationaler Bühne auf sich aufmerksam. Doch Kennern war der Name Orban bereits in den vergangenen Wochen aufgefallen. Denn die Treffsicherheit des jungen Torjägers war keinesfalls ein Zufallsprodukt.

Winterneuzugang startet durch

Erst am Deadline Day der Wintertransferperiode wechselte Orban vom norwegischen Erstligisten Stabaek IF nach Gent. Drei Millionen Euro ließ sich der momentane Tabellenfünfte der Jupiler Pro League die Unterschrift des Angreifers kosten. Für einen bis dato unbekannten Profi ein stolzes Sümmchen. Aber nur eineinhalb Monate später ist klar, dass sich die Investition gelohnt hat.

In der Liga erzielte Orban schon sieben Tore in fünf Spielen. Im Schnitt trifft er alle 61 Minuten. International läuft es für ihn – natürlich auch aufgrund seines Rekordauftritts von gestern – sogar noch besser. In der Conference League brauchte Orban bislang nur 58 Minuten pro Treffer. In vier Partien stehen fünf davon für den Rechtsfuß zu Buche.

Im Sommer wieder weg?

Wenn Orban seine Leistungen weiterhin konstant abruft, werden mit Sicherheit schon nach der laufenden Saison die ersten Anfragen auf dem Tisch der Gent-Verantwortlichen liegen. Dass der Klub aus der Hafenstadt im Nordwesten Belgiens Topstürmer entwickelt, bewies man schon in jüngster Vergangenheit.

Jonathan David (20) verkaufte Gent 2020 für 27 Millionen an den OSC Lille, Roman Yaremchuk (25) verließ die Belgier 2021 für 17 Millionen Euro in Richtung Lissabon, um bei Benfica anzuheuern. Orban könnte der Nächste in dieser Reihe sein. Zumindest sammelt er mehr und mehr Argumente dafür, dass sein Aufenthalt im deutschen Nachbarland nicht allzu lang andauern wird.