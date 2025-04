Werder: Kownacki-Zukunft in der Schwebe

Noch ist nicht klar, für welchen Verein Dawid Kownacki in der kommenden Saison auflaufen wird. Wie Werder Bremens Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘ erklärt, wurde eine finale Entscheidung „noch nicht getroffen“. Der Pole ist aktuell an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, das eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro besitzt.

Dem Bericht zufolge hängt ein fester Transfer nicht von einem möglichen Aufstieg des Zweitligisten ab. Die Fortuna könnte allerdings versuchen, mit Werder noch einmal in die Verhandlungen zu gehen, um den Preis zu drücken. „Wir freuen uns sehr, dass Dawids Leihe nach Düsseldorf so gut funktioniert. Wir nehmen auch wahr, dass er sich dort wohlfühlt“, so Niemeyer. Der 28-Jährige steht in dieser Saison bei zwölf Toren und fünf Assists.