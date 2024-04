Union gibt Endo dauerhaft ab

Union Berlin und Keita Endo gehen endgültig getrennte Wege. Wie der Bundesligist mitteilt, bleibt der 26-jährige Mittelfeldspieler beim FC Tokio. Bereits seit Januar ist Keita in seine japanische Heimat verliehen.

Union hatte den Nationalspieler im Sommer 2020 aus Yokohama verpflichtet und später an Eintracht Braunschweig verliehen. Unterm Strich stehen für Endo 20 Einsätze in der Bundesliga und 24 in der zweiten Liga zu Buche.