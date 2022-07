Real wird Jovic los

Luka Jovic schließt sich dem AC Florenz an. Der Serbe wechselt von Real Madrid in die Toskana. Über die Vertragslänge gibt die Fiorentina keine Auskunft, Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Zweijahresvertrag. Ungewöhnlich: Real soll Jovics Gehalt auch weiterhin zahlen.

In der abgelaufenen Spielzeit kam der serbische Torjäger wettbewerbsübergreifend zu 19 Einsätzen bei den Königlichen, zumeist allerdings nur als Einwechselspieler für wenige Minuten. Lediglich ein Tor und drei Assists konnte Jovic zu den Erfolgen seiner Mannschaft beisteuern.

Mit dem Wechsel in die Serie A endet für den ehemaligen Bundesligastürmer eine dreijährige Leidenszeit. Insgesamt gelangen Jovic indiskutable drei Tore im Real-Trikot. Sein Ziel in Florenz muss sein, Selbstvertrauen zu tanken und die Karriere wieder in Schwung zu bringen.