Für den Sommer: Eintracht holt Amenda an Bord

Eintracht Frankfurt erhält seinen Wunsch-Innenverteidiger. Die Adler vermelden offiziell, dass Aurèle Amenda (20) zum Sommer in die Bankmetropole wechselt und am Main einen bis 2029 datierten Vertrag unterschreibt. Dem Vernehmen nach fließen zwischen acht und zehn Millionen Euro an den BSC Young Boys.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche erklärt: „Aurèle ist ein hochtalentierter Spieler, der schon in jungen Jahren internationale Erfahrung gesammelt hat. Er ist schnell und sehr kopfballstark, zudem verfügt er über einen guten Spielaufbau. Auch menschlich passt Aurèle hervorragend zu unserem Team.“

Amenda wurde beim Schweizer Erstligisten ausgebildet. Nachdem er diverse Jugendmannschaften durchlaufen hatte, schaffte er vor eineinhalb Jahren den Sprung zu den Profis. In der laufenden Spielzeit stand der 1,97-Schrank wettbewerbsübergreifend in 19 Partien für die Young Boys auf dem Feld.

Frankfurter Transferoffensive

Die Hessen machten auf dem Transfermarkt bereits im Winter ernst: Mit Nathaniel Brown (20/1. FC Nürnberg, Rückleihe bis Sommer), Sasa Kalajdzic (26/Wolverhampton Wanderers), Jean-Mattéo Bahoya (18/SCO Angers) und Donny van de Beek (26/Manchester United) wurden vier Neuzugänge klargemacht. Hugo Ekitike (21/Paris St. Germain) schloss sich dem Quartett am Deadline Day an. Im Sommer kommt zudem Krisztian Lisztes (18/Ferencvaros) nach Frankfurt.