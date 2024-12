Hecking: „Es geht nicht um den Klassenerhalt“

Dieter Hecking sieht nach der erneuten Niederlage mit dem VfL Bochum positive Ansätze, will aber vom Thema Klassenerhalt erst einmal nichts mehr hören. Im Anschluss an das Spiel gegen Werder Bremen (0:1) am gestrigen Samstag gab der Trainer gegenüber ‚Sky‘ zu Protokoll: „Heute war es fußballerisch ein Fortschritt. Die Fans haben gesehen, dass die Mannschaft wollte, aber es reicht trotzdem nicht. Das ist eigentlich das Enttäuschende für alle.“

Bochum steht auch nach 13 Spieltagen weiterhin mit zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Gegenwärtig deutet alles auf den Abstieg des Ruhrpottklubs hin. Hecking glaube jedoch weiter an die Chance und setzt für die Mannschaft erst einmal kleine Ziele: „Es geht gar nicht darum, ob du dann den Klassenerhalt schaffst, sondern darum, das Gefühl eines Sieges zu haben und nicht bei allem guten Willen hektisch zu agieren.“