Barça an Brügges Sylla interessiert

Der FC Barcelona möchte seinen Defensiv-Verbund weiter verstärken. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben die Blaugrana Abakar Sylla vom FC Brügge ins Auge gefasst. Der 20-Jährige habe sich mit guten Leistungen in der Champions League auf Barças Wunschzettel gespielt. Sylla war vor zwei Jahren von SO Armee in die Jugendabteilung von Brügge gewechselt, ehe ihm vergangenes Jahr der Sprung in die Profi-Mannschaft gelang und er mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ivorer zahlt das Vertrauen zurück: 24 Partien stehen für Sylla in der laufenden Saison zu Buche. Der Defensivspieler trug maßgeblich dazu bei, dass sich Brügge in einer starken Gruppe durchsetzte und das Achtelfinale der Champions League erreichte. Wie intensiv sich Barcelona mit einer zeitnahen Verpflichtung beschäftigt, ist offen, da mit Iñigo Martínez (31/Athletic Bilbao) schon ein Transfer für das Abwehrzentrum feststeht.

Lese-Tipp

Xavi: „Gavi wird bleiben“