Monaco gibt Traoré ab

Adama Traoré verlässt die AS Monaco und setzt seine Karriere in der türkischen Süper Lig fort. Bei Hatayspor unterschreibt der 25-jährige zentrale Mittelfeldspieler einen Zweijahresvertrag bis 2022 mit der Option auf eine weitere Saison.

Traoré war 2015 für 14 Millionen Euro von OSC Lille nach Monaco gekommen. In den Plänen von Neu-Trainer Niko Kovac spielte der malische Nationalspieler (14 Länderspiele) keine Rolle mehr. Schon in der vergangenen Saison war Traoré an den FC Metz verliehen.