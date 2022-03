Marmoush kehrt nach Wolfsburg zurück

Omar Marmoush soll nach seiner Leihe zum VfB Stuttgart bei Stammverein VfL Wolfsburg wieder integriert werden. „Im Sommer kommt Omar zu uns zurück“, stellt Jörg Schmadtke gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeine‘ unmissverständlich klar. Der Sportgeschäftsführer führt aus: „Seine Entwicklung ist einfach gut. Ihm hat sowohl die Leihe zu St. Pauli als auch die jetzt gut getan.“

Marmoush steht in der Autostadt noch bis 2023 unter Vertrag. In Stuttgart hat der 23-jährige Ägypter seine Bundesligatauglichkeit bewiesen. „Man sieht, über welches Potenzial er verfügt und das ruft er jetzt häufiger ab, als er das bei uns getan hat. Er hat jetzt Bundesliga auf dem Buckel und wir haben einen ganz anderen Eindruck von dem Jungen“, so Schmadtke