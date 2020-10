United holt Uruguay-Juwel Pellistri

Spät verkündet Manchester United die nächste Verpflichtung am Deadline Day. Vom uruguayischen Erstligisten CA Peñarol wechselt Facundo Pellistri ins Old Trafford. Der 18-jährige Flügelspieler unterschreibt einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pellistri ist nach Edinson Cavani und Alex Telles bereits der dritte Neuzugang am heutigen Deadline Day. Der Uruguayer gilt in seiner Heimat als großes Talent und will nun in Manchester den Durchbruch schaffen.