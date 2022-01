Hoffenheim verleiht Adamyan nach Belgien

Sargis Adamyan schlägt ein neues Kapitel beim FC Brügge auf. Wie der belgische Erstligist offiziell bekanntgibt, kommt der armenische Stürmer von der TSG Hoffenheim und unterschreibt einen Leihvertrag bis zum Saisonende.

TSG-Sportdirektor Alexander Rosen begründet den Transfer wie folgt: „Gerade in der Offensive herrscht bei uns ein großer Konkurrenzkampf im Kader, sodass Sargis zuletzt nicht auf die Einsatzzeit gekommen ist, die er von sich selbst erwartet. Er hat uns gegenüber klar kommuniziert, dass er an einer Leihe interessiert ist, und gerade in der Konstellation mit Alfred haben wir unserer Meinung nach eine für alle Seiten vielversprechende Lösung gefunden.“

In Hoffenheim steht der 28-Jährige noch bis 2023 unter Vertrag. In der laufenden Saison stand der Rechtsfuß in 14 Pflichtspielen für die Kraichgauer auf dem Rasen, dabei gelangen Adamyan ein Treffer sowie ein Assist.