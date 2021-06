Bundesliga-Interesse an Jakobs

Linksaußen Ismail Jakobs (21) steht auf dem Zettel des einen oder anderen Bundesligisten. Das berichtet ‚Sky‘, ohne Vereine beim Namen zu nennen. Kürzlich berichtete bereits die ‚Bild‘ vom Interesse der AS Monaco.

Jakobs steht noch bis 2024 beim 1. FC Köln unter Vertrag, könnte die Rheinländer aber per Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro verlassen. Beim Abstieg in die zweite Liga hätte sich der Passus auf acht Millionen Euro verringert.