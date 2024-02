Werder: Stark wackelt, Veljkovic länger raus

Der SV Werder Bremen muss vor dem Freitagsspiel gegen den 1. FC Köln (20:30 Uhr) um seine Abwehrkette fürchten. Wie Lizenzbereichsleiter Clemens Fritz laut der ‚Bild‘ bestätigt, sind sowohl Niklas Stark als auch weiterhin Milos Veljkovic fraglich. Über Stark sagt Fritz: „Niklas hat in den letzten Wochen immer wieder Hüftprobleme, die jetzt in den Rücken strahlen und zu einer Bewegungseinschränkung führen. Wir müssen den Verlauf in den nächsten Tagen abwarten.“

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen den 1. FC Heidenheim musste Stark in der 41. Spielminute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Bereits deutlich länger fehlt Veljkovic den Grün-Weißen. Seit Mitte Dezember fällt der Serbe mit einer Knieverletzung aus. Bis zu einer Rückkehr dauert es laut Fritz noch eine Weile: „Bei Milos gibt es eine Einschränkung, er hat noch Probleme bei dynamischen Bewegungen. Wir gehen davon aus, dass er noch zwei, drei Wochen braucht.“