Medien: ManCity erneuert Interesse an Wirtz

Mit jeder Topleistung von Florian Wirtz nimmt das Interesse am Ausnahmetalent von Bayer Leverkusen wieder zu. Hatten sich die Blicke der europäischen Topklubs im Zuge von Kreuzbandverletzung und monatelanger Verletzungspause im vergangenen Jahr noch abgewandt, gerät der deutsche Nationalspieler wieder stärker in den Fokus.

Einem Bericht von ‚90min.com‘ zufolge auch beim englischen Meister Manchester City. Wie das englische Fachportal von mehreren Quellen erfuhr, haben die Skyblues ihr Interesse an Wirtz aufgefrischt und beschäftigen sich wieder intensiver mit dem 19-jährigen Edeltechniker. Gleiches wurde zuletzt dem FC Barcelona nachgesagt.

Wirtz selbst kann mit den Gerüchten derweil wenig anfangen. „Ich will die Saison gut zu Ende spielen und mit Leverkusen was erreichen. In die Zukunft schaue ich nicht“, kommentierte er jüngst das kolportierte Barca-Interesse. Dank seiner starken Leistungen hat es der 19-Jährige zurück in den Kreis der Nationalmannschaft geschafft. 13 Mal lief er seit dem Ende der Verletzungspause für Bayer 04 auf, erzielte zwei Tore und gab sechs Vorlagen.