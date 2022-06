Glatzel: Schalke ging trotz Einigung leer aus

Dem FC Schalke 04 ist die Verpflichtung von Robert Glatzel auf den letzten Metern aus den Händen geglitten. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, waren die vertraglichen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit mit dem 28-Jährigen vom Hamburger SV bereits ausgehandelt. Letztlich entschied sich der Angreifer trotz des Angebots von S04 für einen Verbleib beim HSV inklusive Verlängerung bis 2025. Auch Mainz 05, Union Berlin, der VfB Stuttgart und der FC Augsburg waren an Glatzel dran.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich hatte Angebote, mit denen ich direkt in der Bundesliga gelandet wäre. Diese waren auch wirtschaftlich attraktiver, daraus mache ich keinen Hehl. Aber ich habe gefühlt, dass meine Mission in Hamburg noch lange nicht zu Ende ist, dass einzig ein Verbleib in Hamburg richtig ist. Ich will unbedingt mit dem HSV aufsteigen“, erklärt Glatzel. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Stürmer für die Rothosen 27 Treffer in 41 Pflichtspielen.