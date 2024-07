M’gladbach: Elvedi reagiert auf Wechselgerüchte

Nico Elvedi (27) verspürt keinen gesteigerten Wechseldrang. „Ich bin jetzt in Gladbach, so ist der Stand. Wie schon gesagt: Wenn was kommt, dann schaue ich mir das an. Aber ich bin glücklich hier und also froh, wieder zurück zu sein und voll angreifen kann“, äußerte sich der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach am Rande des Trainingslagers. Elvedi besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro, Interesse signalisierte zuletzt Premier League-Klub Wolverhampton Wanderers.

„Klar macht man sich nach neun Jahren mal ein bisschen Gedanken, ob vielleicht was Neues guttut. Aber es muss etwas Interessantes sein, was auch Sinn macht. Ich fühle mich hier sehr wohl, das ist der Stand der Dinge“, so Elvedi. Auf die Frage, ob auch ein Last-Minute-Wechsel eine Option sei, sagte der Schweizer: „Darüber habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Klar, das Transferfenster ist bis zum 31. August geöffnet. Bis dahin kann etwas passieren. Aber ich habe mir kein Zeitlimit gesetzt.“