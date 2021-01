Bericht: Haller vor Wechsel zu Ajax

Sébastien Haller steht einem Bericht aus Frankreich zufolge vor einem neuen Kapitel in seiner Karriere. Nach Informationen der Sportzeitung ‚L’Équipe‘ wechselt der 26-jährige Angreifer von West Ham United zu Ajax Amsterdam.

Dort werde Haller in den kommenden Stunden einen langfristigen Vertrag unterzeichnen. Die Ablöse belaufe sich auf 25 Millionen Euro. Zur Einordnung: Jene 50 Millionen, die West Ham 2019 an Eintracht Frankfurt zahlte, hätten sich somit halbiert.

Bei den Hammers agierte Haller zuletzt nicht in Topform. Zwar stand der wuchtige Rechtsfuß zumeist in der Startformation, allerdings sprangen in 14 Ligaspielen nur drei Treffer heraus. Bei Ajax trifft Haller unter anderem auf Klaas-Jan Huntelaar (37), der seine Karriere im Sommer beenden wird. Einziger weiterer echter Mittelstürmer im Kader ist bislang der 19-jährige Lassina Traoré, der zuletzt ausgerechnet bei West Ham gehandelt wurde.