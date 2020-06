Roberto: Nur ein Ziel kommt infrage

Für Sergi Roberto gäbe es nur einen Grund, den FC Barcelona zu verlassen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, käme ein Abschied für den 28-Jährigen nur dann infrage, wenn er erneut mit Pep Guardiola zusammenarbeiten könnte. Manchester City soll sein Interesse am vielseitig einsetzbaren Rechtsfuß auch bereits hinterlegt haben.

Bis 2022 ist Roberto noch an seinen Heimatklub gebunden. In Barcelona hat man noch nicht endgültig entschieden, ob ein Verkauf in diesem Sommer ein denkbares Szenario wäre. Barça soll sich von City darum Bedenkzeit erbeten haben.